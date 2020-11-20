İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, piyasaya sürülmek üzere yurt dışından getirildiği belirlenen, zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da arasında bulunduğu 479 bin 116 ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı yollarla Güneydoğu Asya ülkelerinden Türkiye'ye getirttiği zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ve ürünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Fatih ve Güngören'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan macun, jel, krem, damla, çikolata, sprey, hap, kapsül ve zayıflama çayından oluşan 479 bin 116 ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.