Koronavirüs salgını sebebiyle 14 Ocak'tan itabaren milyonlarca doz aşı uygulandı. Aşı oranına göre Sağlık Bakanlığı illerin risk durumunu güncelliyor. Bu sebeple pek çok İstanbullu, kaç kişinin aşı olduğunu araştırıyor.

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da aşı olanların sayısını açıkladı. Yerlikaya, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" dedi.

İstanbul'da 344 bin 792 kişi daha aşı olduğu takdirde mega kent düşük riskli iller arasında yer alacak.