Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgının noktalanması için uzmanlar toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Şimdiye kadar 84 milyon doza yakın aşı uygulandı. Peki, İstanbul’da kaç doz aşı yapıldı?

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. Birinci doz 8 milyon 127 bin 455, ikinci doz 5 milyon 901 bin 701, üçüncü doz 904 bin 411, toplam 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587 bin 779 hemşehrimiz kaldı. Aşı en büyük gücümüz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul sarı kategorideki iller arasında. İstanbul'da aşılama oranı yüzde 69,8 oldu. En düşük risk rengi mavi. Türkiye'de 26 il mavi kategoride bulunuyor. İstanbul’un düşük riskli iller arasına yerleşmesi için 587 bin 779 kişinin daha aşı olması gerekiyor.