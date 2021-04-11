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Sağlık İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Aşı randevusu al | Koronavirüs salgınında son olarak kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için aşı randevu sistemi açıldı. Aşı olmak isteyenler randevularını nasıl oluşturabileceklerini araştırıyor. Salgında vakaların yaklaşık yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’da kaç kişiye aşı yapıldığı da merak ediliyor. İstanbul’da şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 19:21:00 -
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da görüldüğünü açıkladı. Bu sebeple İstanbullular kentte kaç kişinin aşı olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul’da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010, 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı” açıklamasında bulundu.

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