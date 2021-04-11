İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Aşı randevusu al | Koronavirüs salgınında son olarak kronik hastalıkları olanlara, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için aşı randevu sistemi açıldı. Aşı olmak isteyenler randevularını nasıl oluşturabileceklerini araştırıyor. Salgında vakaların yaklaşık yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’da kaç kişiye aşı yapıldığı da merak ediliyor. İstanbul’da şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?