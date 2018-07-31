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İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte nüfus cüzdanı, ehliyet, ikamet izin kartı ve yurt dışı oturma belgesi hazırladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:00
İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahtecilik yaptığı öğrenilen H.H.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Jandarmanın çalışması sonucunda Avcılar'daki bir matbaaya düzenlenen operasyonda H.H. gözaltına alındı. Zanlının, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik"ten 5 arama kaydının olduğu tespit edildi.

Matbaada yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, ikamet izin kartı, yurt dışı oturma belgesi, diploma, ustalık belgesi ile resmi kurumlara ait sahte mühür ve sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

H.H.'nin, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişiler adına sahte kimlik ve belge hazırladığı iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:00
  1. İstanbul

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