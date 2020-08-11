  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:07:43 -
İstanbul'da Jandarmadan Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 1206 Jandarma personelinden oluşan 240 tim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinden (zabıta, özel güvenlik) oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapıyor.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde 1206 Jandarma personeli, 240 tim şeklinde sorumluluk sahasında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan timlerin 153'ünün asayiş, 47'sinin trafik, 40'ının da motosikletli asayiş/trafik timi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta, tur tekneleri ve plajlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla bütün birimlerin katılımıyla her alanda müşterek denetimleri aralıksız sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak
Siyaset

Uzmanlara göre, Türkiye Doğu Akdeniz'de sahada ve masada kaybeden taraf olmayacak

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, "Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı