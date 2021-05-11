İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir?
Terörist İsrail, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere günlerdir alçakça saldırıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı, terörist İsrail’in polislerine karşı tüm güçleriyle koruyan Filistinlilere çocuk, yaşlı, kadın demeden gerçek ve plastik mermilerle saldıran terörist İsrail’e kınama yağarken Türkiye’den binlerce kişi Filistinlilere destek için İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Peki İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği nerede?
Terör devleti İsrail'in alçak saldırılarında 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı. İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması ülke genelinde protesto edildi. Peki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu adresi nerede? İsrail İstanbul Başkonsolosluğu nerede?
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede?
İsrail İstanbul Başkonsolosluğu adresi: Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7
Levent / İstanbul
İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir?
Levente hangi otobus gider? Levent İETT Durağı yakınından geçiyor: 122D, 29C, 36L, 41AT, 42M, 49Z, 65G.
Levent'e hangi metro gider?
Levent’e M2 metrosu gidiyor. Levent Metro İstasyonu yakınından geçiyor: 29D, 29E, 36L, 41, 41ST, 500T, 59RS.
Levent'e metrobüsle nasıl gidilir?
Hem Beylikdüzü hem de Söğülüçeşme güzergahlarından gelen metrobüslere bilinir ve Zincirlikuyu’da inilir.