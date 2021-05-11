  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazze'de şehit sayısı yükseliyor!
İşgalci İsrail AA editörünü bacağından vurdu!
İstanbul'da feci kaza! Ok gibi saplandı
Kudüs ve Filistin kaderine terk edilmedi
Gündem İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir?
Gündem

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir?

Terörist İsrail, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere günlerdir alçakça saldırıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı, terörist İsrail’in polislerine karşı tüm güçleriyle koruyan Filistinlilere çocuk, yaşlı, kadın demeden gerçek ve plastik mermilerle saldıran terörist İsrail’e kınama yağarken Türkiye’den binlerce kişi Filistinlilere destek için İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Peki İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği nerede?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 08:15:00 - 2021-05-11 08:20:48
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir?

Terör devleti İsrail'in alçak saldırılarında 331 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı. İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması ülke genelinde protesto edildi. Peki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu adresi nerede? İsrail İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu nerede? 

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu adresi: Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7

Levent / İstanbul

 İstanbul İsrail konsolosluğuna nasıl gidilir? 

Levente hangi otobus gider? Levent İETT Durağı yakınından geçiyor: 122D, 29C, 36L, 41AT, 42M, 49Z, 65G.

Levent'e hangi metro gider?

Levent’e M2 metrosu gidiyor. Levent Metro İstasyonu yakınından geçiyor: 29D, 29E, 36L, 41, 41ST, 500T, 59RS.

Levent'e metrobüsle nasıl gidilir?

Hem Beylikdüzü hem de Söğülüçeşme güzergahlarından gelen metrobüslere bilinir ve Zincirlikuyu’da inilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları Nisan ayıyla beraber yönünü yukarı çevirdi. “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorulara piyasada ce..
AB'den kritik Türkiye açıklaması
Dünya

AB'den kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Johansson söz konusu açıklamasında "AB, Türkiye'nin ev s..
Kudurmaya devam ediyor! FETÖ’cü Uslu’dan Altun’a küstah sözler
Gündem

Kudurmaya devam ediyor! FETÖ’cü Uslu’dan Altun’a küstah sözler

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve AK Parti hükümetini karalamak için elinden geleni ardına koymayan sözde dindar görünen FETÖ’cü Emre Uslu hem Filis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay