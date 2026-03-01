İstanbul'da iş yerlerine ateş açan kişiler yakalandı!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin öncülük ettiği suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Şubat’ta Fatih’te faaliyet gösteren bir iş hanına yönelik kurşunlama, 5 Şubat’ta Zeytinburnu’nda bir tekstil firmasına yönelik silahlı saldırı ve 22 Şubat’ta bir kişiye 4 ayrı iş yerinin fotoğraflarının gönderilerek yağma amacıyla tehdit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.