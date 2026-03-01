Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!
Dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez "Dünyanın En İyi 7 İnciri"ni belirledi...
Kuşaklar boyunca bolluk ve bereketin simgesi olarak anılan incir, adeta doğanın eşsiz hediyelerinden biri. Aromatik tadıyla 7'den 70'e herkesin bayılarak tükettiği bu eşsiz lezzet, bu kez TasteAtlas'ın radarına girdi.
Geleneksel yemek tariflerini, yerel malzemeleri, otantik restoranları ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini bir araya getirerek dünya mutfakları hakkında küresel bir bakış açısı sunan gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini açıkladı.
Dünyanın farklı noktalarından incirlerin değerlendirildiği listede "Türkiye" rakiplerini ezdi geçti. İşte, o sıralama...
7. COL DE DAME NOİRE / FRANSA Kabuğu koyu mor hatta siyaha çalan Fransız inciri "Col De Dame Noire", "hanımefendi boynu" anlamına gelir ve bu anlam meyvenin ince ve uzun şekline atıfta bulunur. Olağanüstü tatlılığıyla bilinen ve geç olgunlaşan bu incir çeşidi listenin 7'nci sırasında.
6. FİORONE Dİ TORRE CANNE / İTALYA Dışı koyu yeşil tonunda olan "Fiorone di Torre Canne" isimli bu İtalyan inciri, kırmızı ve çok tatlı, etli bir iç kısma sahiptir. Bu nefis meyve kimi zaman tek başına tüketilebildiği gibi kimi zaman da bir dilim ekmeğin üzerine sürülebilir.
5. FİCO BİANCO DEL CİLENTO / İTALYA Dottato çeşidinden olan "Fico Bianco Del Cilento" isimli bu beyaz incirler, yalnızca Campania'nın Salerno ilindeki Cilento ve Vallo di Diano Milli Parkı'nda yetiştirilmektedir.
4. FİGUE DE SOLLİES / FRANSA Mor renkte olan bu eşsiz incirin, dokusu yoğun ve sert; içi ise parlak, koyu kırmızı renkte ve taneciklidir. Isırıldığında çıtır çıtır olan incirler, kısa sürede damakta yumuşak ve dolgun bir lezzet bırakır.
3. SYKA VAVRONAS MARKOPOULOU MESSONGİON / YUNANİSTAN Yunanistan'ın en iyi incirlerinden biri olarak bilinen "Syka Vavronas Markopoulou Messongion"un kabuğu siyahtır ve son derece sulu ve tatlıdır.
2. BLACK MİSSİON FİGS / ABD Dünya çapında en popüler çeşitlerden biri olan Black Mission Figs, mor rengi ve tatlı tadıyla bilinir.
1. AYDIN İNCİRİ / TÜRKİYE Dünya gastronomi otoritelerinden tam not alarak zirveye yerleşen incir ise Aydın'ın gözbebeği oldu. / kaynak: haber7
