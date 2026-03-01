  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’a saldırı sonrası rekor! Altın fiyatlarını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi! İran en büyük kayıplarından birini verdi! Genelkurmay Başkanı öldürüldü Herkes şaşkın! İran saldırısı sonrası altında “9 bin TL” depremi Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu! Hamaney’in vefatı sonrası İran’dan kritik karar: Tarih verip, “Bugün olacak” dediler Bu ikili bütün gün tok tutuyor! Sahurda beraber tüketin! ABD ve İsrail bu direnci yıkabilecek mi? Bu kalabalık, dans eden birkaç sekülere benzemez! Bu köyün tek sakini onlar! Tam 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar: Sebebi bir hayli ilginç Türk çam balı, Manuka balının tahtına göz dikti! Dünyanın yüzde 90’ını üretiyoruz ama 18’inciyiz!
Hayat-Aktüel
11
Yeniakit Publisher
Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

Dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez "Dünyanın En İyi 7 İnciri"ni belirledi...

#1
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

Kuşaklar boyunca bolluk ve bereketin simgesi olarak anılan incir, adeta doğanın eşsiz hediyelerinden biri. Aromatik tadıyla 7'den 70'e herkesin bayılarak tükettiği bu eşsiz lezzet, bu kez TasteAtlas'ın radarına girdi.

#2
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

Geleneksel yemek tariflerini, yerel malzemeleri, otantik restoranları ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini bir araya getirerek dünya mutfakları hakkında küresel bir bakış açısı sunan gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini açıkladı.

#3
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

Dünyanın farklı noktalarından incirlerin değerlendirildiği listede "Türkiye" rakiplerini ezdi geçti. İşte, o sıralama...

#4
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

7. COL DE DAME NOİRE / FRANSA Kabuğu koyu mor hatta siyaha çalan Fransız inciri "Col De Dame Noire", "hanımefendi boynu" anlamına gelir ve bu anlam meyvenin ince ve uzun şekline atıfta bulunur. Olağanüstü tatlılığıyla bilinen ve geç olgunlaşan bu incir çeşidi listenin 7'nci sırasında.

#5
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

6. FİORONE Dİ TORRE CANNE / İTALYA Dışı koyu yeşil tonunda olan "Fiorone di Torre Canne" isimli bu İtalyan inciri, kırmızı ve çok tatlı, etli bir iç kısma sahiptir. Bu nefis meyve kimi zaman tek başına tüketilebildiği gibi kimi zaman da bir dilim ekmeğin üzerine sürülebilir.

#6
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

5. FİCO BİANCO DEL CİLENTO / İTALYA Dottato çeşidinden olan "Fico Bianco Del Cilento" isimli bu beyaz incirler, yalnızca Campania'nın Salerno ilindeki Cilento ve Vallo di Diano Milli Parkı'nda yetiştirilmektedir.

#7
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

4. FİGUE DE SOLLİES / FRANSA Mor renkte olan bu eşsiz incirin, dokusu yoğun ve sert; içi ise parlak, koyu kırmızı renkte ve taneciklidir. Isırıldığında çıtır çıtır olan incirler, kısa sürede damakta yumuşak ve dolgun bir lezzet bırakır.

#8
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

3. SYKA VAVRONAS MARKOPOULOU MESSONGİON / YUNANİSTAN Yunanistan'ın en iyi incirlerinden biri olarak bilinen "Syka Vavronas Markopoulou Messongion"un kabuğu siyahtır ve son derece sulu ve tatlıdır.

#9
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

2. BLACK MİSSİON FİGS / ABD Dünya çapında en popüler çeşitlerden biri olan Black Mission Figs, mor rengi ve tatlı tadıyla bilinir.

#10
Foto - Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu!

1. AYDIN İNCİRİ / TÜRKİYE Dünya gastronomi otoritelerinden tam not alarak zirveye yerleşen incir ise Aydın'ın gözbebeği oldu. / kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den son dakika İran kararı
Gündem

Türkiye'den son dakika İran kararı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı...
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi
Gündem

İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23