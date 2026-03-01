Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Satış Hedefleri ve MG’nin Performansı Doğan Trend Otomotiv, Maxus ile birlikte satışları artırmayı hedefliyor. Ayrıca SAIC bünyesindeki MG markasının yeni modelleriyle de satış hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Sakarya, “MG’nin satışları mevzuat değişiklikleri sebebiyle 16 bin adetlerden geçen yıl 2 bin adetlere kadar geriledi. Yeni hibrit modellerin de katkısıyla bu yıl satışlarımızı 3 kat artırmak ve 6 bin adede ulaşmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.