  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’a saldırı sonrası rekor! Altın fiyatlarını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi! İran en büyük kayıplarından birini verdi! Genelkurmay Başkanı öldürüldü Herkes şaşkın! İran saldırısı sonrası altında “9 bin TL” depremi Dünyanın en iyi incirleri belli oldu: Türkiye'nin o ili zirveye oturdu! Hamaney’in vefatı sonrası İran’dan kritik karar: Tarih verip, “Bugün olacak” dediler Bu ikili bütün gün tok tutuyor! Sahurda beraber tüketin! ABD ve İsrail bu direnci yıkabilecek mi? Bu kalabalık, dans eden birkaç sekülere benzemez! Bu köyün tek sakini onlar! Tam 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar: Sebebi bir hayli ilginç Türk çam balı, Manuka balının tahtına göz dikti! Dünyanın yüzde 90’ını üretiyoruz ama 18’inciyiz!
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Çin merkezli ticari araç üreticisi Maxus, Türkiye için özel olarak üretilen yeni bir pick-up modelini satışa çıkaracak...

#1
Foto - Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Türkiye’ye Özel Üretim Sakarya, modelin Türkiye pazarına özel bir versiyonunun olacağını belirtti. “Normalde bu modelin Avrupa ve Türkiye için 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV’ye girecek bu versiyonu Türkiye’ye özel üretecek,” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Modelin Özellikleri ve Satış Planları İlk etapta 4×4 çekiş sistemine sahip model Ekim ayında satışa sunulacak. Daha sonra 4×2 versiyonunun da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Maxus pick-up modeli, 215 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motorla donatılmış olacak ve 3 bin 500 kg’a kadar çekme kapasitesine sahip.

#3
Foto - Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Satış Hedefleri ve MG’nin Performansı Doğan Trend Otomotiv, Maxus ile birlikte satışları artırmayı hedefliyor. Ayrıca SAIC bünyesindeki MG markasının yeni modelleriyle de satış hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Sakarya, “MG’nin satışları mevzuat değişiklikleri sebebiyle 16 bin adetlerden geçen yıl 2 bin adetlere kadar geriledi. Yeni hibrit modellerin de katkısıyla bu yıl satışlarımızı 3 kat artırmak ve 6 bin adede ulaşmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Pazar Trendleri ve ÖTV Etkisi Otomotiv pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Sakarya, Ocak ayında kaydedilen rekorun tüketicilerin fiyat artışı beklentisinden kaynaklandığını vurguladı. “Tüketicilerin yüzde 80 ÖTV diliminde kalan araçlara yöneldiğini görüyoruz. Araçların ÖTV diliminin yüzde 90’a geçme ihtimali satışlara yansıyor. Biz de modellerimizi yüzde 80 ÖTV diliminde tutmaya çalışıyoruz,” dedi.

#5
Foto - Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!

Marka: Maxus Üretici: SAIC Motor Motor: 2.0 litrelik dizel (215 PS, 500 Nm) Çekme Kapasitesi: 3 bin 500 kg Satışa Başlangıç: Ekim ayı (4×4 versiyon), daha sonra 4×2 versiyon/

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den son dakika İran kararı
Gündem

Türkiye'den son dakika İran kararı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı...
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi
Gündem

İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23