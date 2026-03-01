Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!
Çin merkezli ticari araç üreticisi Maxus, Türkiye için özel olarak üretilen yeni bir pick-up modelini satışa çıkaracak...
Türkiye’ye Özel Üretim Sakarya, modelin Türkiye pazarına özel bir versiyonunun olacağını belirtti. “Normalde bu modelin Avrupa ve Türkiye için 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV’ye girecek bu versiyonu Türkiye’ye özel üretecek,” şeklinde konuştu.
Modelin Özellikleri ve Satış Planları İlk etapta 4×4 çekiş sistemine sahip model Ekim ayında satışa sunulacak. Daha sonra 4×2 versiyonunun da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Maxus pick-up modeli, 215 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motorla donatılmış olacak ve 3 bin 500 kg’a kadar çekme kapasitesine sahip.
Satış Hedefleri ve MG’nin Performansı Doğan Trend Otomotiv, Maxus ile birlikte satışları artırmayı hedefliyor. Ayrıca SAIC bünyesindeki MG markasının yeni modelleriyle de satış hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Sakarya, “MG’nin satışları mevzuat değişiklikleri sebebiyle 16 bin adetlerden geçen yıl 2 bin adetlere kadar geriledi. Yeni hibrit modellerin de katkısıyla bu yıl satışlarımızı 3 kat artırmak ve 6 bin adede ulaşmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.
Pazar Trendleri ve ÖTV Etkisi Otomotiv pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Sakarya, Ocak ayında kaydedilen rekorun tüketicilerin fiyat artışı beklentisinden kaynaklandığını vurguladı. “Tüketicilerin yüzde 80 ÖTV diliminde kalan araçlara yöneldiğini görüyoruz. Araçların ÖTV diliminin yüzde 90’a geçme ihtimali satışlara yansıyor. Biz de modellerimizi yüzde 80 ÖTV diliminde tutmaya çalışıyoruz,” dedi.
Marka: Maxus Üretici: SAIC Motor Motor: 2.0 litrelik dizel (215 PS, 500 Nm) Çekme Kapasitesi: 3 bin 500 kg Satışa Başlangıç: Ekim ayı (4×4 versiyon), daha sonra 4×2 versiyon/
