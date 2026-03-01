Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
ABD ve katil israil'in İran'a yönelik saldırılarından sonra Ortadoğu'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte Ortadoğu'nun en güçlü orduları...
ABD ve katil israil'in İran'a yönelik saldırılarından sonra Ortadoğu'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte Ortadoğu'nun en güçlü orduları...
Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında askeri gerilim tırmanırken, Tel Aviv’in gece saatlerinde Tahran’a yönelik saldırısının ardından iki ülke arasında yeni bir savaş dalgası başladı; bölgeye sevk edilen ABD güçleriyle birlikte tansiyon yükseliyor.
Aynı sırada Güney Asya’da Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmaları “açık savaş” seviyesine ulaşmış durumda; her iki taraf da hava ve kara saldırılarını karşılıklı sürdürüyor ve sivil bölgelerde artan tahribat uluslararası toplumun endişelerini artırıyor.
Öte yandan Orta Doğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülkeler listesi belli oldu...
LÜBNAN
YEMEN
SURİYE
UMMAN
KUVEYT
BAHREYN
ÜRDÜN
KATAR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
IRAK
SUUDİ ARABİSTAN
MISIR
İRAN
İSRAİL
TÜRKİYE / derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23