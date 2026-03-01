  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist kuklası Pehlevi yine kafayı çıkardı! Hamaney sonrası akılalmaz çağrı Türkiye’ye İran üzerinden küstah iftira! “Bunu asla yapmayız” deyip yalanlarını yüzlerine çarptık İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var İran’dan, ABD-İsrail saldırısı sonrası “İstanbul” kararı: Yarıya indirildi Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Altın, dolar, borsa... İran'a saldırılar piyasayı etkileyecek! Hemen mesaj verdiler! İran’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren açıklama İran’a saldırı sonrası rekor! Altın fiyatlarını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!
Dünya
19
Yeniakit Publisher
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD ve katil israil'in İran'a yönelik saldırılarından sonra Ortadoğu'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte Ortadoğu'nun en güçlü orduları...

#1
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında askeri gerilim tırmanırken, Tel Aviv’in gece saatlerinde Tahran’a yönelik saldırısının ardından iki ülke arasında yeni bir savaş dalgası başladı; bölgeye sevk edilen ABD güçleriyle birlikte tansiyon yükseliyor.

#2
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Aynı sırada Güney Asya’da Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmaları “açık savaş” seviyesine ulaşmış durumda; her iki taraf da hava ve kara saldırılarını karşılıklı sürdürüyor ve sivil bölgelerde artan tahribat uluslararası toplumun endişelerini artırıyor.

#3
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Öte yandan Orta Doğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülkeler listesi belli oldu...

#4
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

LÜBNAN

#5
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

YEMEN

#6
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

SURİYE

#7
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

UMMAN

#8
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

KUVEYT

#9
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

BAHREYN

#10
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

ÜRDÜN

#11
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

KATAR

#12
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#13
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

IRAK

#14
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

SUUDİ ARABİSTAN

#15
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

MISIR

#16
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İRAN

#17
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İSRAİL

#18
Foto - Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE / derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü
Gündem

İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran misilleme yaptı, Bahreyn'deki ABD üssü 5. Filo vuruldu. ABD basını 5. Filo'n..
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu
Gündem

İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu

İsrail ve ABD, yıllardır tehdit ettikleri İran'a karşı büyük savaş başlattı. İran'ın vereceği cevap merak konusu olurken, devlet televizyonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23