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Aktüel İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:17:16 -
İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de araç içi televizyon ve kamera satan bir iş yerinden yaklaşık 170 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İçerenköy Mahallesi'nde araç içi televizyon ve kamera gibi parçaları satan iş yeri sahibi M.S'nin, 170 bin liralık malzemenin çalındığını bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Tarık D. (18) ve Kazım D'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin "hırsızlık" , "mala zarar verme" ve "yaralama" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirdiği an hem iş yerinin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın karşı binadan çektiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerin panelvan tipi aracı iş yerinin önüne çektikleri, kapıyı açıp hızlı bir şekilde içerdeki malzemeleri araca yükledikleri görülüyor.

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