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Yerel İstanbul'da iş yeri yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Yerel

İstanbul'da iş yeri yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 17:55:00 -
İstanbul'da iş yeri yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.

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