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Aktüel İstanbul'da iş yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimleri
Aktüel

İstanbul'da iş yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimleri

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:55:04 -
İstanbul'da iş yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün kentte yapılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, 33 araç, 99 iş yeri ve 659 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün 12 bin personelin katılımıyla 18 bin 581 iş yeri, 4 bin 52 taksi ve toplu taşıma aracının denetlendiğini belirtti.

Tedbirlere uymayan 33 araç, 99 iş yeri ve 659 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını aktaran Yerlikaya, "Birinin bizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tedbirlere uymalıyız." ifadesini kullandı.

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