İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin 67 lira

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), ”İnsani Geçim Ücreti” araştırmasının 2019 sonuçlarını açıkladı.

Emeğin karşılığı alınmalı

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) 2 bin 781 liradır. İki çocuklu, eşi çalışmayan bir bireyin alması gereken AGİ 286 lira. Toplamda 3 bin 67 lira İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti’nin karşılığıdır” dedi. Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğuna dikkat çeken Karahan, insanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar, çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücretinin de bir hak olduğunu söyledi.

Hesabı kalem kalem saydı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri’nin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflamasına dayanarak elde ettiği araştırmadaki İstanbul’la ilgili sonuçları ise şöyle:

İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücreti 2 bin 781 lira. Bu rakama Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dediğimiz rakam ilave değil. 2019 yılı İGÜ’nün Türkiye ortalaması 2,204 lira. Bu rakama asgari geçim indirimi dahil değil. 2019 yılı için açıklanan asgari ücret ise AGİ hariç bin 830 lira olmuştu.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD’ın belirlediği İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) dikkate almasını talep ererek, ‘’Asgari ücrette iş gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir” dedi.

İşverenlerin maliyetini azaltılsın

İGİAD’ın 15 yıldır önerdiği şekilde asgari ücrette bölgesel farklılaşmaya gidilmesi gerektiğini söyleyen Karahan, iş verenin üzerindeki maliyetlerin de azaltılması gerektiğini de vurguladı.