Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Ünlüler uyuşturucu batağında! Kızılcık Şerbeti operasyonunda yeni gelişme

Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak
İstanbul'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Sultangazi’de bitişik halde bulunan halı yıkama ve marangoz atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, iki iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de bitişik halde bulunan iki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan iş yerlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yan yana olan tek katlı halı yıkama ve marangoz atölyesi olarak kullanılan iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

 

