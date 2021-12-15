İstanbul'da iki binada çökme oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı inşaatı nedeniyle Bağcılar’da Yıldıztepe Mahallesi 552.Sokak üzerinde bulunan iki binanın zemininde çökme meydana geldi.

Bina boşaltıldı, sokak kapandı

Temelden seslerin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, binalarda kalanları boşalttı. Daha sonra emniyet şeridi çekilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

''Yarıya yakın çökme sözkonusu''

Çökme tehlikesi olan binalardan birinin sahibi olan Selahattin Sezer, “Bu akşam arkadaşlar, komşular bir şekilde görmüşler. Buradaki kaynak metro çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Bir hafta mı diyeyim yalan olmasın geçen hafta bir patlama oldu alt sokakta. Binanın zemininde olmak şartıyla yani şu an binanın altı yarıya yakın çökme söz konusu” şeklinde konuştu.

''Bütün mahalle risk altında''

Sezer, daha önceden bu seslerin geldiğini söyleyerek, “Zaten bu çökmedeki daha önceki bir olayda da küt küt sesler geliyordu bu binadan sürekli alttan çalışma olduğundan dolayı metro çalışması bu sesleri duyuyorduk. Birkaç gündür devam etti bu şekilde. Fakat bu durumla karşılaştık. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Yani sadece olan olay bizim binamızda dahil değil. Çünkü bütün mahalle risk altında. Niye diyeyim sana? Çatlaklar daha üst sokakta da olduğunu ben bizzat görmüş değilim ama şikayetlerin olduğunu söylediler. Alt sokağımız da zaten patlama oldu. Doğal gaz patlaması oldu, çökme oldu bir şekilde oldu yani” dedi.

Geçen hafta da çökme meydana geldi

Eyüp Terzi isimli bir mahalle sakini, "Geçen hafta bir arka sokak çöktü, oda büyüklüğünde, Bu hafta da burası çöktü. Yani bir hafta arayla yollar çöktü. Bu bina bu akşam tahliye edildi. Akşam saat 19.30 gibi fark ettiler çöktüğünü. Geçen hafta da sabah 10.00'da oldu. Bunda patlama sesi duyulmadı ama bir anda göçük oldu" dedi.

Başka binalarda da göçük var

Olayın yaşandığı sokakta oturan Aslan Birkay isimli bir vatandaş ise, "Burada 10 gün önce metro çalışması geçti. Çalışmadan kaynaklı da burada göçmeler oldu. Bir mahalle altta da aynısı oldu. Şimdi de burada oldu. Bunu metro çalışanları kapatmak istiyorlar. Binalar risk altında. Bu binalardaki arkadaşları tahliye ettiler ama buralarda başka binaların da altında göçükler var" dedi.

Belediye ekiplerinin önlemlerinin süreceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.