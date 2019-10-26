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İstanbul'da iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:59
İstanbul'da iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, barajda adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var.

Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor.

Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.

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Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı.

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Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:59
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