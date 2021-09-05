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Yaşam İstanbul'da İETT saat kaça kadar ücretsiz?
Yaşam

İstanbul'da İETT saat kaça kadar ücretsiz?

Okulların ilk günü ulaşım ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta yüz yüze eğitim başlayacak. Okulların açılacak olmasıyla birlikte İstanbullular toplu ulaşımla ilgili bir karar verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da metro bedava mı? Metrobüs metro bugün bedava mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 17:19:00 -
İstanbul'da İETT saat kaça kadar ücretsiz?

Yüz yüze eğitimin başlaması için geri sayım başladı. Milyonlarca İstanbullu, okulları açılacağı gün ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da toplu ulaşım kaça kadar bedava?

İstanbul'da İETT saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak" denildi.

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