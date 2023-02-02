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Gündem İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de yaşanan İETT kazasının dehşete düşüren güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:00:00 - 2023-02-02 23:02:16
İstanbul'daki İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. Kazada engelli bir vatandaş hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yaşanan İETT kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Şirinevler metrobüs durağı yakınındaki otobüs durağının önünde kontrolden çıkan otobüs, durağa daldı. Otobüs, durağın çıkışındaki minibüse çarparak durabildi.

Korkunç kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde durakta bekleyen vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

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