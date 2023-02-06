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Gündem İstanbul'da idari izin kararı
Gündem

İstanbul'da idari izin kararı

İstanbul Valiliği, kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 02:17:00 -
İstanbul'da idari izin kararı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle Valiliğimizce alınan tedbirler kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

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