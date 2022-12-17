  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Aktüel

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 21:25:00 -
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlar arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, piyasalara ilişkin çarpıcı dolar ve altın tahminlerinde bulundu. Başaran, Kur Korumalı Altın Mevduatı ..
Nankörlüğün bu kadarı! Erdoğan sayesinde Türkiye'ye döndü, Kavala ve Demirtaş'ı savundu!
Siyaset

Nankörlüğün bu kadarı! Erdoğan sayesinde Türkiye'ye döndü, Kavala ve Demirtaş'ı savundu!

Ergenekon davasında yargılanırken yurtdışına kaçan, sonraki yıllarda kendisini milletvekili yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dikta..
CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?
Gündem

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinin, sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Özlem Hazinedar açıkça Kılıçdaroğlu’na..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23