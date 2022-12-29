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Aktüel İstanbul'da huzur uygulaması
Aktüel

İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 22:48:00 -
İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek oldu.

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