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Gündem İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı
Gündem

İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı

İstanbul'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 11:34:00 -
İstanbul'da hücre evine baskın! 3 kişi 6 kilogram bombayla yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Nisan ayında Sancaktepe'de DKP/BÖG terör örgütünün hücre evine baskın düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde ise 6 kilo bomba malzemesi ele geçirildi. Evde yapılan çalışmalarda M.O. ve E.T.'nin parmak izlerine ulaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çarşamba günü 2 şüphelinin kaldıkları tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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