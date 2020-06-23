  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

İstanbul'da hortum meydana geldi! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul''da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum meydana geldi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:06:00 - 2020-06-23 15:09:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı