istanbul'da hissedilen deprem meydana geldi!

Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde artçı deprem: İstanbul, İzmir ve Bursa’da hissedildi
Balıkesir Sındırgı’daki 6.1’lik depremin ardından 4.8 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi; İstanbul, İzmir ve Bursa’da da hissedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İlk depremin ardından 4.2, 3.5, 4, 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde artçılar kaydedilmişti.
Son Artçı: 4.8
AFAD verilerine göre, Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin can kaybına yol açmadığını açıkladı.