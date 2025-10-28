  • İSTANBUL
istanbul'da hissedilen deprem meydana geldi!

Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde artçı deprem: İstanbul, İzmir ve Bursa’da hissedildi

Balıkesir Sındırgı’daki 6.1’lik depremin ardından 4.8 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi; İstanbul, İzmir ve Bursa’da da hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İlk depremin ardından 4.2, 3.5, 4, 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde artçılar kaydedilmişti.

Son Artçı: 4.8

AFAD verilerine göre, Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin can kaybına yol açmadığını açıkladı.

Yorumlar

Nur

Niye böyle abartıyorsunuz bir kere deprem istanbulda olmadı ve yanlız istanbulda hissedilmedi ki biz anadolu yakasındayız hiç hissetmedik bina olarak derdiniz ne istanbulla insanları huzursuz etmekten haz mı duyuyorsunuz . Yapmayın ya Allah aşkına !

