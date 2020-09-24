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Aktüel İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Aktüel

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:44:47 -
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
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