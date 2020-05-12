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Aktüel

İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:37:32 -
İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Nisan'da Üsküdar'da bir ikametten ziynet eşyası, para ve tabancanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Seda M. (27), Şerife G. (35) ve Sibel M'yi (23) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Seda M'nin 19 hırsızlık, 3 uyuşturucu madde kullanma ve resmi belgede sahtecilik, Şerife G'nin 27 hırsızlık, dolandırıcılık, başkasına ait kimlik kullanma, Sibel M'nin ise 6 hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin apartmana giriş-çıkış ile hırsızlık olayından sonra ticari taksiye binme anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel M. tutuklanırken Seda M. ile Şerife G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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