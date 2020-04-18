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Aktüel

İstanbul'da hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

2020-04-18 19:39:00 -
İstanbul'da hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı kadını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Nisan'da Meral Ahmetoğlu'nun (78) Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının evine gece saatlerinde giriş çıkış yapan kişinin Recep Y. olduğunu tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, kurye olarak çalıştığını, Meral Ahmetoğlu'nun kendisine bir gün önceki siparişten 8 lira borcu olduğunu, parasını alabilmek için eve girdiğini, bu sırada kadın ile karşılaşınca ayakkabı bağı ile boğduktan sonra salonda bulduğu bir cep telefonunu alarak kaçtığını ve telefonu da Bahçelievler'de bir telefoncuya sattığını söylediği öğrenildi.

Söz konusu telefoncuya giden ekipler, çalıntı ürün almaktan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Recep Y. tutuklandı.

Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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