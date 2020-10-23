İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Meteoroloji!

Bugün İstanbul Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl? Soruları son haftalarda İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından vatandaşlar, İstanbul’da hava nasıl olacak, İstanbul’da sıcaklık derecesi kaç olacak? İstanbul’da yağış var mı? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklaması göre, İstanbul’da hava sıcaklığı bugün kaç derece, İstanbul’da hava güneşli mi? İstanbul’da dolu yağışı var mı?