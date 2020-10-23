İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Meteoroloji!
Bugün İstanbul Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl? Soruları son haftalarda İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından vatandaşlar, İstanbul’da hava nasıl olacak, İstanbul’da sıcaklık derecesi kaç olacak? İstanbul’da yağış var mı? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklaması göre, İstanbul’da hava sıcaklığı bugün kaç derece, İstanbul’da hava güneşli mi? İstanbul’da dolu yağışı var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde meydana gelmesi beklenen hava durumuna ilişkin meteoroloji tahmini raporunu açıkladı. Meteoroloji’nin hava durumu verilerine göre İstanbul’da sıcaklık derecesi ile en yüksek nem oranı ve İstanbul 5 günlük hava durumu açıklandı. İstanbul’da hava sıcaklığı, dolu ve yağış bilgileri haberimizde. İstanbul’da bugün, yarın ve 5 günlük hava sıcak mı, İstanbul’da kaç derece sıcaklık var? İstanbul’da yağmur var mı? İşte İstanbul’da hava durumu verileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da hava durumu
23 Ekim Cuma İstanbul’da hava açık sıcaklık 16 derece, nem oranı % 93 (en yüksek)
24 Ekim Cumartesi İstanbul’da hava açık sıcaklık 15 derece, nem oranı % 96 (en yüksek)
25 Ekim Pazar İstanbul’da hava kapalı sıcaklık 17 derece, nem oranı % 96 (en yüksek)
26 Ekim Pazartesi İstanbul’da hava yağışlı sıcaklık 16 derece, nem oranı % 96 (en yüksek)
27 Ekim Salı İstanbul’da hava açık sıcaklık 17 derece, nem oranı %95 (en yüksek)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta tahmini hava durumu verileri için tıklayın