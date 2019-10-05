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İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim Pazar hava durumu

Cumartesi sabaha karşı başlayan sağanak yağış İstanbulluları bir hayli tedirgin etti. Valilik sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. İşte, 6 Ekim Pazar hava durumu!

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:55
İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim Pazar hava durumu

Cumartesi sabaha karşı başlayan sağanak yağış İstanbulluları bir hayli tedirgin etti. Valilik sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. İşte, 6 Ekim Pazar hava durumu!

Hafta sonunu izinli olarak geçirenler sık sık "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cumartesi sabaha karşı etkili olan yağış İstanbulluları tedirgin etti. Bugün ise Valilik sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonar etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor.Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Kaynak: Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı!

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:55
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul'da hava nasıl olacak?
  5. 6 Ekim Pazar hava durumu
  6. hava durumu
  7. hava tahmin raporu
  8. sağanak yağış

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