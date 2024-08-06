İstanbul'da hastanedeki bebek ölümüne ilişkin yeni gelişme: Savcılık soruşturma başlattı

Bakırköy'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ndeki patlamada bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde sıcak su borusunun patlamasına bağlı olarak yaşanan tavan çökmesi olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "4 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patlaması sonucu tavan üzerinde biriken sıcak su nedeniyle koridor tavanının çöktüğü, yoğun bakım ünitesinde kuvözde bulunan bebeklerin ortamdan tahliye edildiği, tahliye edilen bebeklerden yeni doğan bebeğin tedavisi devam ederken vefat ettiğinin Nöbetçi Savcılığımıza bildirilmesi üzerine, olay yeri ekiplerinin, olay yerinde hazır bulundurulması talimatı verildiği ve Nöbeti Savcımızın aynı gün ve saatte olay yerine intikal ettiği, olay yerinde gerekli incelemelerin yapıldığı, sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve kuvözde bulunan bebeklerin taşınmasına yardım eden hastane görevlilerin beyanlarının alınması, vefat eden bebeğin epikriz raporunun alınması, kuvözün ısı ve nemine ilişkin; olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verilerek, yeni doğan bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için, Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığı, üç kişilik bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, olayda kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğu, bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı, olay hakkında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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