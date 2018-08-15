İstanbul'da hastane yangını

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın sonucu tüm hastalar tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.