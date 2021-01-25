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Gündem İstanbul'da harita kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı
Gündem

İstanbul'da harita kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı

İstanbul'da kısıtlamanın ilk günündeki trafik yoğunluğu yağmurla birlikte artış gösterdi. İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:19:00 -
İstanbul'da harita kızardı! Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 80 seviyesine kadar yükseldi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 Karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM Otoyolu'nda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile Otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Yoğunluk artıyor

İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 15.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

 

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