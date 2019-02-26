İstanbul'da hareketli anlar! Metro istasyonu kapatıldı İstanbul'da Mahmutbey Metro İstasyonu, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaşanan hareketlilikle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bağcılar'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hareketliliğe ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıntılar geliyor...

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