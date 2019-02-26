İstanbul'da hareketli anlar! Metro istasyonu kapatıldı
İstanbul'da Mahmutbey Metro İstasyonu, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi.26 Şubat 2019 Salı 22:48
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken yaşanan hareketlilikle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Bağcılar'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hareketliliğe ilişkin açıklama yapılmadı.
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