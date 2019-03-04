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İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin doları gasp ettiler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götüren motorlu kurye, hırsızlar tarafından gasp edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:14
İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin doları gasp ettiler

Motosikletli kurye döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.

Beyoğlu’nda döviz bürosuna ait para taşıyan motorlu kurye otomobille çarpan zanlılar yaklaşık 300 bin doları alarak kayıplara karıştı. Olay sırasında yaralanan kuryeler hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sularında Beyoğlu Şişhane’de meydana geldi. Laleli’de bulunan bir döviz bürosunun parasını taşıyan motorlu kuryeye bir otomobil çarptı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen motordaki 2 kişi, araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahla tehdit edildi. Ardından sırt çantasında bulunan yaklaşık 300 bin doları çalarak olay yerinden uzaklaştılar.

Olay sırasında aracın vurmasıyla yaralanan motorlu kuryeler hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme çalışmaları ise sürüyor.

"Silahla parayı gasp ettiler"

Döviz bürosunun sahibi Celal Utku aynı olayın ikinci defa başlarına geldiğini belirterek, “Döviz büromuza ait yüklü miktarda para şehir eşkıyaları tarafından şehrin merkezinde kendilerine çarpılmak suretiyle yaralandı arkadaşlarımız. Silahla parayı gasp ettiler. Yaklaşık 300 bin dolar. Bu ikinci olay zaten yine bu bölgede oldu. Bu olayların durması lazım. Şehrin göbeğinde bu ne cesaret bu ne pervasızlık” dedi.

"Milyonlarca dolar parayı Türkiye’ye getiren insanlar bunlar"

Olayı gerçekleştirenlerin takip ederek yaptıklarını iddia eden Utku, “Para döviz bürosunun parası, bankaya yatıracaktı. Bu parayı ülkemize döviz olarak getiren yabancı yatırımcılarda zaten en büyük endişe bu tür gasp olayları. Milyonlarca dolar parayı Türkiye’ye getiren insanlar bunlar. Bunun için biraz daha özel ekipler oluşturulmalı. Kapalıçarşı İstanbul’un merkezi. Bütün döviz büroları, altın borsası her şey orada. Ekiplerin orada daha titiz çalışması lazım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:14
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • meçulmeçul33 dk önce
    yakalanır ve itina nzik bir şekilde 3 öğün yemeği sıcacık yatağı banyosu 5 yıldızlı otel gibi hizmet verirler türk devlet şefkati hırsızlar için vardıır......
  • KartalKartal1 sa önce
    Neyse biz onlari yakalarız. Parayi bu arada carcur ederler. Yakaladiktan sonra sicak yatagı ve 3 öguyemegi hazir nasilsa.

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