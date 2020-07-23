İstanbul’da hangi yollar kapalı? | 23 24 Temmuz kapalı yollar

Ayasofya Cami’nin ibadete açılacak olması sebebiyle 24 Temmuz’da İstanbul’da bazı yollar kapalı olacak. İşte, detaylar.

İstanbul’da hangi yollar kapalı?

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla Tarihi Yarımada'da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü bugün 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alandaki araçların, Tarihi Yarımada'dan çıkışına 00.00'a kadar izin verilecek.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

Tramvay seferleri devam edecek, Beyazıt- Eminönü durakları arasında bugün 20.00'den pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

İl dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi.

Vatandaşlardan Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşımın daha kolay olması için toplu ulaşım araçlarının kullanması istendi.

Otobüslerden inenler, İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak ve buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşacak.

Haliç Köprüsü açılacak mı?

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye İstasyonu personel sayısı artırılacak, Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında birer, Sultanahmet Meydanı'nda 2 görevli araç konumlandırılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırılacak.

Yenikapı'ya 4, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer mobil büfe ile toplam 6 çadır kurulacak. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.