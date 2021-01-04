İstanbul’da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. 30 saatlik kesintinin yanacağı semtlerle ilgili İSKİ bilgilendirmede bulundu. Peki, İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

İSKİ, Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında çalışma yapacak. Bu çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bazı ilçelerinin bazı mahallerine su verilmeyecek.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.