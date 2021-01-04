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Yaşam İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?
Yaşam

İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? | İstanbul sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:52:00 -
İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

İstanbul’da bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. 30 saatlik kesintinin yanacağı semtlerle ilgili İSKİ bilgilendirmede bulundu. Peki, İstanbul’da su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul'da hangi ilçe hangi mahallede su kesintisi olacak?

İSKİ, Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında çalışma yapacak. Bu çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bazı ilçelerinin bazı mahallerine su verilmeyecek.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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