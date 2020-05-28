Koronavirüs salgını sebebiyle camiler haftalardır kapalı. 29 Mayıs itibariyle uygun olan camilerde Cuma ve vakit namazları kılınmaya başlayacak. İşte, detaylar.

İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? | İstanbul cuma namazı kılınacak camiler

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle İstanbul'daki 3 bin 515 cami ve mescit tarihi bir sessizliğe büründü.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca cemaatinden uzak kalan camiler, gün içinde münferit olarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen az sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı. Ayrıca, bu süreçte cuma günleri ve kandillerde camiler kapalı tutuldu.

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

İstanbul’da açılacak başlıca camiler şöyle:

Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Fatih Camisi, Hırka-ı Şerif Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Şehzadebaşı Camisi ve Eminönü Yeni Cami gibi selatin camilerinin yanı sıra geçen yıl açılan ve görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan "asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi de yer alıyor.

İSTANBUL’DA AÇIK OLAN CAMİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ