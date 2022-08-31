İstanbul’da halk otobüsü seferlerinde önemli sorunlar yaşanıyor. Vatandaşlar ise halk otobüslerinin neden çalışmadığını araştırıyor.

İstanbul'da halk otobüsleri çalışmıyor mu? Halk otobüsleri niye çalışmıyor?

Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz açıklamalarda bulundu. Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor" dedi.

Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.

Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.