İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde sulu kar görülürken, en çok merak edilenlerden biri de, kar yağışının ne zamana kadar süreceği oldu.

İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün karla karışık yağmur görülecek. 16 Ocak 2021 Cumartesi günü kar yağışı kent genelinde etkisini gösterecek. Pazar günü etkisini artırması beklenen kar yağışı pazartesi günü de devam edecek. 19 Ocak Salı günün ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.