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Yerel İstanbul’da gürültü ‘uyarısı’ kanlı bitti! 4 salgırgan anne ve oğlunu öldüresiye dövdü
Yerel

İstanbul’da gürültü ‘uyarısı’ kanlı bitti! 4 salgırgan anne ve oğlunu öldüresiye dövdü

Yeniakit Publisher
2024-07-20 10:57:00 -

İstanbul Kağıthane'de bir binaya yeni taşınan 4 şahıs, kendilerini gürültü yapmamaları için uyaran genci ve annesini sokak ortasında darbetti. Darp anları kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs, akşam saatlerinde taşınmaya başladı. Ancak şahıslar gürültü çıkartınca Durmuş Köseoğlu (29) şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslarla genç arasında tartışma çıktı.

Gürültü kavgasında anne ve oğlu darbedildi

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen annesi Nermin Köseoğlu (60) sokak ortasında darbetti. Dakikalarca darbedilen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis tarafları gözaltına aldı

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan 4 şahsı, Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındığı ve adli işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

O OLAY BİZZAT GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU ÇOCUĞU ÇOK DARP ETTİLER.1 KİŞİYE 10 KİŞİ ÇULLANIRMI BEE YAZIK.NEYİN DERDİNDEYİZ POLİSİ ARADIM EKİP DEĞİL EKİPLER GÖNDERİN DEDİM.POLİSLER GELDİ ÇOCUĞU ETRAFINDAYKEN DİĞERLERİ POLİSİN KONTROLÜNDE OLAN ÇOCUĞA ÇULLANDILAR.YAZIK...ADALET BİTMİŞ.ADALET ZENGİNDEN PARANIN YANINDA .EYYY ÖMER GELDE ADALETİ SAĞLA..SONUMUZ HİÇ İYİ DEĞİL..TOPLUM ŞU AN DİNAMİT GİBİ PATLAMA ÜZERİNE...
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