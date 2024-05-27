İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahla saldırı! 1 ölü
Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda dükkanın önünde oturan çalışan Eyüp Kara'ya kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Oyun salonu çalışanı hayatını kaybetti
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan 2 saldırgan, Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eyüp Kara'nın oyun salonunda 3 gün önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Saldırganların oyun salonu önüne araçla gelme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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