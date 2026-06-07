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Gündem Kürt kadınları aşağılayan ahlaksız fıkraya tepki! Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde peş peşe kurşun yağdırdılar!
Gündem

Kürt kadınları aşağılayan ahlaksız fıkraya tepki! Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde peş peşe kurşun yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kürt kadınları aşağılayan ahlaksız fıkraya tepki! Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde peş peşe kurşun yağdırdılar!

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binası, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz maskeli magandaların hedefi oldu. Şirket binasının önüne gelen eli silahlı maskeli 2 şahıs, yanlarındaki tabancayla genel müdürlük binasına doğru feryat figan ateş açtı. Saldırı sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silah ile ateş edilmesi olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, yürütülen soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Maltepe'de Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, sabah saatlerinde maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirtilmiş, binaya 2 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti.

Saldırganların olayın ardından silahı ve kıyafetlerini yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

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Gündem

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

 

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Yorumlar

Mikail

100 de 99 kendileri yaptırmıştır dünki meseleyi örtbas etmek için.

MİLLET

Yine bi oyun mu peşinde bu denizler?
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