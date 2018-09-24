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İstanbul’da gözlerini çocuklara dikmişlerdi! Yakalandılar...

İstanbul’da öğrencileri hedef alan torbacı çetesinin evine operasyon düzenlendi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:04
İstanbul’da gözlerini çocuklara dikmişlerdi! Yakalandılar...

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan ve torbacılara adeta savaş açan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması üzerine okul önlerinde uyuşturucu satmaya çalışan torbacılara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, okul çevresinde torbacılık yapan şahısların, öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. Konuyla ilgili Kağıthane’deki birçok okuldaki yöneticilerden şikayet alan narkotimleri, çete halinde hareket eden şahısların kaldığı hücre evini tespit etti. Fiziki ve teknik takiplerin ardından harekete geçen tim, torbacıların şikayet gelen okullara yakın adreslerde kaldıklarını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan polis, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Batanay Sokak üzerindeki daireye operasyon için düğmeye bastı. 

PENCEREDEN ATTIĞI UYUŞTURUCULAR POLİSİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Operasyonda torbacıların bulunduğu binanın çevresini saran timler, dairenin kapısının açılmaması üzerine koçbaşını kullandı. Birkaç vuruşla kapıyı kırarak içeriye giren polis, önceden tespitin yapılan şahısları kıskıvrak yakaladı. Yere yatırılan şahıslar kelepçelenirken, torbacı şahıslardan biri ekipler içeriye girdiği esnada uyuşturucu maddelerin olduğu çantayı pencereden aşağıya attı. Ancak atılan çanta aşağıda bekleyen narkotik polisinin üstüne düştü. Polis çantaya hemen el koyarken, evde de geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Aramaların ardından 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu maddeye ve kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda tablete ise el konuldu. 

TUTUKLANDILAR

Öte yandan gözaltına alınan U. K., Z.A. ve F.D. şubeye, uyuşturucu maddelerin olduğu çantayı pencereden attığı tespit edilen Y.Y.Ü.(17) ise çocuk büroya götürüldü. Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasın ardından Çağlayan Adliyesine sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:04
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