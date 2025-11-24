  • İSTANBUL
Yerel İstanbul’da görünen hortum korkuttu
Yerel

İstanbul’da görünen hortum korkuttu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’da görünen hortum korkuttu

İstanbul Büyükçekmece’de hortum görüldü. Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. İstanbul Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paniğe neden olan hortum kısa süre içerisinde kayboldu.

