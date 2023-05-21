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Kültür - Sanat İstanbul'da görülmemiş kuyruk
Kültür - Sanat

İstanbul'da görülmemiş kuyruk

Yeniakit Publisher
2023-05-21 00:11:00 -
İstanbul'da görülmemiş kuyruk

19 Mayıs'ta İstanbul'un en önemli tarihi mekanlarından biri olan Kız Kulesi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Restorasyonun ardından kapılarını açan Kız Kulesi, Üsküdar Salacak sahilinde toplanan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bu tarihi yapıyı yakından görmek isteyenler, Üsküdar Salacak sahilinden hareket eden motorlarla Kız Kulesi'ne ulaştı. Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne gitmek için oluşan uzun kuyruklar, bu tarihi yapıya olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Kız Kulesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, tarihi yapının restorasyon sonrasındaki görüntüsünden oldukça memnun kaldı. Ziyaretçiler, Kız Kulesi'ni ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşarken, ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istediler. Bu benzersiz deneyim, hem tarihe tanıklık etme hem de İstanbul'un bu eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı sundu.

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