İstanbul'da görülmemiş kuyruk

Bu tarihi yapıyı yakından görmek isteyenler, Üsküdar Salacak sahilinden hareket eden motorlarla Kız Kulesi'ne ulaştı. Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne gitmek için oluşan uzun kuyruklar, bu tarihi yapıya olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Kız Kulesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, tarihi yapının restorasyon sonrasındaki görüntüsünden oldukça memnun kaldı. Ziyaretçiler, Kız Kulesi'ni ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşarken, ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istediler. Bu benzersiz deneyim, hem tarihe tanıklık etme hem de İstanbul'un bu eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı sundu.