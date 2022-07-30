İstanbul’da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi
İstanbul Kilim koyunda gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi. Delta Aquarids meteor yağmuru da gözlemlendi.
İstanbul semalarında dün gece meteor yağmuru vardı… İstanbul Kilim koyunda gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi.
Delta Aquarids meteor yağmuru, net bir şekilde gözlemlenebildi.
Her sene temmuz sonu ile ağustos ortası arasında gerçekleşen ve şu an mevcut olan Marsden ve Kracht Sungrazing kuyruklu yıldızlarını oluşturan bir parçalanmanın ürünü olan meteorların akışı, görsel şölene dönüşüyor.