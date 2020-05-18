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İstanbul’da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:23 -
İstanbul’da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde İstanbul’da gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezleri ve plazalara asılan dev ay-yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde İstanbul genelinde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken, otoyolu kullanan sürücüler için ise güzel bir görüntü oluşturdu. Dev Türk bayrakları drone ile havadan görüntülendi.

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