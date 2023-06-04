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Yerel İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yerel

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 11:01:00 -
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yunanistan'a gitmek üzere gittikleri sınırı geçemeyen 12 kaçak göçmen, İstanbul'a dönüş yolunda yakalandı. Yapılan operasyonda yakalanan araç sürücüleri ve göçmenlere rehberlik yaptığı öğrenilen şüphelilere 68 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Avcılar ve Büyükçekmece’de şüpheli araçlara yapılan operasyonlarda toplam 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüleri ve onlara rehberlik yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslar Y.Ş., A.K ve R.E. de gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda kaçak göçmenlerin, Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek amacıyla sınıra gittikleri, başaramayınca İstanbul'a geri dönmek için sürücülerle anlaştıkları belirlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 bin 90 Euro ve 4 bin 700 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilere, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında toplam 68 bin 880 lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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